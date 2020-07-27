Когда в Челябинской области построят новую инфекционную больницу

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27 июля 2020, 11:34 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Правительство области определилось со сроками возведения нового медицинского учреждения — инфекционной больницы на 450 мест. По словам вице-губернатора Ирины Гехт, она должна быть сдана в эксплуатацию зимой этого года.

Как сообщали «Аргументы недели», решение о строительстве принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В июне он поручил подготовить оптимальный и качественный проект инфекционной больницы, используя опыт других регионов. «Качественная и доступная медицина для жителей области — мой приоритет», — подчеркнул Алексей Текслер. Предполагается, что на базе нового медицинского учреждения разместят более десяти узкопрофильных отделений, лабораторную службу, рентгеновскую и эндоскопическую диагностику.

Напомним, есть три варианта размещения больницы — в Челябинске на базе ГКБ № 8, в районе индустриального парка «Новая Сосновка» и в Копейске.

Сегодня вице-губернатор Ирина Гехт сообщила, что больница должна быть готова к зиме этого года.

«Возглавила рабочую группу по строительству нового госпиталя. Только что провела первое совещание. С коллегами рассмотрели проекты подобных учреждений в других регионах. Изучили опыт. С одной стороны, важно, чтобы наша новая клиника была современной и удобной для взрослых и детей», — рассказала вице-губернатор.