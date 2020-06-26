Алексей Текслер рассказал, где построят инфекционную больницу

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26 июня 2020, 14:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал в своем аккаунте в Instagram, где будет построена новая областная инфекционная больница.

Как сообщали «Аргументы недели», вчера в послании депутатам Законодательного Собрания Алексей Текслер сообщил, что на развитие здравоохранения области будет направлено около 4 миллиардов рублей, будут построены новые медицинские учреждения, в том числе, новая инфекционная больница.

Сегодня он рассказал, что один из вариантов размещения больницы — на территории ГКБ № 8, традиционно являющейся ключевой челябинской базой по лечению инфекционных болезней. Больница будет рассчитана на не менее 450 коек, на ее базе разместят более десяти узкопрофильных отделений, лабораторную службу, рентгеновскую и эндоскопическую диагностику.

«Изучаем опыт других регионов, важно подготовить оптимальный и качественный проект инфекционной больницы, — написал Алексей Текслер. — Качественная и доступная медицина для жителей области — мой приоритет».