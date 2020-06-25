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25 июня 2020, 12:06 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Власти Челябинской области намерены построить несколько медицинских учреждений. Финансирование здравоохранения будет увеличено на 4 миллиарда рублей.

Об этом рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер в традиционном обращении к депутатам Законодательного собрания. По его словам, уже сейчас начинается проектирование больничных комплексов в Нязепетровске и Златоусте, обсуждается расширение детской больницы и нового многопрофильного медицинского центра в Магнитогорске. В Челябинской области появится новая инфекционная больница.

Обращаясь к депутатам, глава региона подчеркнул, что финансирование сферы здравоохранения в этом году будет увеличено 4 миллиарда рублей, или на 25%. Еще два миллиарда восемьсот миллионов рублей поступит из федерального бюджета на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Также Алексей Текслер рассказал об обновлении сети ФАПов, строительстве вертолетных площадок при медучреждениях, обновлении автопарка скорой и неотложной помощи.

Кроме того, будут увеличены выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Медиков будут обеспечивать жильем при переезде в сельскую местность, увеличен целевой набор в ординатуру за счет областного бюджета.

«К сожалению, долгие годы отрасль здравоохранения недостаточно финансировалась. И нужно эти долги отдавать», - сказал Алексей Текслер.