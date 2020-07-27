В России за сутки скончались 85 пациентов с коронавирусом

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27 июля 2020, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]

пробирка, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

За прошедшие сутки на территории России скончались 85 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным, в частности, за минувшие 24 часа 13 пациентов с коронавирусом нового типа скончались в Москве, 10 – в Санкт-Петербурге, 9 – в Московской области. В оперштабе добавили, что с начала пандемии в России умерли 13 354 человека.

Ранее сегодня стало известно, что в РФ количество заразившихся COVID-19 за минувшие сутки увеличилось на 5 635.