В России за сутки скончались 85 пациентов с коронавирусом
27 июля 2020, 10:43[ «Аргументы Недели» ]
За прошедшие сутки на территории России скончались 85 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последним данным, в частности, за минувшие 24 часа 13 пациентов с коронавирусом нового типа скончались в Москве, 10 – в Санкт-Петербурге, 9 – в Московской области. В оперштабе добавили, что с начала пандемии в России умерли 13 354 человека.
Ранее сегодня стало известно, что в РФ количество заразившихся COVID-19 за минувшие сутки увеличилось на 5 635.
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