За сутки в России выявили 5 635 заразившихся COVID-19
27 июля 2020, 10:37[ «Аргументы Недели» ]
В России количество заразившихся коронавирусом за минувшие сутки увеличилось на 5 635. Соответствующую информацию в понедельник, 27 июля, предоставили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Уточняется, что новые случаи заболевания за прошедшие 24 часа были зарегистрированы в 84 регионах Российской Федерации. В оперативном штабе также сообщили, что у 1 404 зараженных не выявлено каких-либо клинических проявлений коронавируса нового типа.
С начала пандемии коронавирусной инфекции на территории России заразились 818 120 человек.
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