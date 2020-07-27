За сутки в России выявили 5 635 заразившихся COVID-19

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27 июля 2020, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]

анализ крови, photo2000 via www.imago-images.d/www.imago-images.de

В России количество заразившихся коронавирусом за минувшие сутки увеличилось на 5 635. Соответствующую информацию в понедельник, 27 июля, предоставили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Уточняется, что новые случаи заболевания за прошедшие 24 часа были зарегистрированы в 84 регионах Российской Федерации. В оперативном штабе также сообщили, что у 1 404 зараженных не выявлено каких-либо клинических проявлений коронавируса нового типа.

С начала пандемии коронавирусной инфекции на территории России заразились 818 120 человек.