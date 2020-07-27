В Петербурге сообщили, что у ребенка после лечения вновь выявили COVID-19

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27 июля 2020, 07:18 [ «Аргументы Недели» ]

пробирки, pixabay.com

В Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете на днях сообщили, что у ребенка, вероятно, был зарегистрирован повторный случай заражения коронавирусом нового типа.

Завотделением по лечению пациентов с COVID-19 Светлана Баннова уточнила, что около месяца назад на лечение поступил четырехлетний мальчик с коронавирусной инфекцией. После курса лечения анализы ребенка показали отрицательный результат. Через некоторое время, однако, тесты вновь стали положительными, передает kp.ru.

Баннова призналась, что специалисты пока сами не могут точно сказать, "что это". Не исключено, что речь идет о повторном заражении. Отмечается, что у мальчика есть тяжелое сопутствующее заболевание, которое связано с поражением крови.

Известно, что к настоящему моменту юный пациент выздоровел и покинул отделение.