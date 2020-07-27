В Воронежской области за минувшие сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

В Воронежской области за минувшие сутки выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает правительство региона.
Всего в регионе 10 803 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. С начала пандемии выздоровели 10 310 человек, скончались 88.
По количеству случаев инфицирования коронавирусной инфекцией Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост числа зараженных коронавирусом нового типа.
Ранее сообщалось: в Забайкальском крае идет подготовка к финальному этапу снятия ограничений по коронавирусу.
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