В Забайкальском крае идет подготовка к финальному этапу снятия ограничений по коронавирусу

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27 июля 2020, 09:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Вирус. Фото: pixabay.com

В Забайкальском крае сейчас идет подготовка к последнему этап снятия ограничений по COVID-19. Об этом рассказали в пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главного санитарного врача края Светлану Лапу.

Известно: коэффициент распространения инфекции в регионе сейчас составляет 0,5. Это послужило основанием для направления обоснований в федеральную службу Роспотребнадзора по переходу на третий этап снятия ограничений. Скорее всего, возобновиться работа общепитов, гостиниц, образовательных учреждений, аттракционов на территории парков, скверов, кинотеатров.

Сейчас динамика заболеваемости коронавирусом в Забайкалье имеет устойчивое снижение, но сохраняются риски в части проведения массовых мероприятий. С начала пандемии число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 4050.

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