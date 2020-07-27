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В Забайкальском крае идет подготовка к финальному этапу снятия ограничений по коронавирусу

, 09:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Забайкальском крае идет подготовка к финальному этапу снятия ограничений по коронавирусу
Вирус. Фото: pixabay.com

В Забайкальском крае сейчас идет подготовка к последнему этап снятия ограничений по COVID-19. Об этом рассказали в пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главного санитарного врача края Светлану Лапу.

Известно: коэффициент распространения инфекции в регионе сейчас составляет 0,5. Это послужило основанием для направления обоснований в федеральную службу Роспотребнадзора по переходу на третий этап снятия ограничений. Скорее всего, возобновиться работа общепитов, гостиниц, образовательных учреждений, аттракционов на территории парков, скверов, кинотеатров.

Сейчас динамика заболеваемости коронавирусом в Забайкалье имеет устойчивое снижение, но сохраняются риски в части проведения массовых мероприятий.  С начала пандемии число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 4050.

Ранее сообщалось: Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса нового типа.

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