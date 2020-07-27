Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за угрозы смерчей

В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за угрозы формирования смерчей над морем. Соответствующую информацию предоставили утром в понедельник, 27 июля, в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
До конца текущих суток на участке Магри – Веселое над Черным морем существует опасность формирования смерчей. При усилении ветра гражданам рекомендуется не выходить из зданий.
Напомним, в течение июля спасатели не раз предупреждали об угрозе формирования смерчей в Сочи. 21 июля он и вовсе вышел на пляж в Имеретинской низменности, разметал мебель и повалил палатки. В результате данного инцидента никто не пострадал.
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