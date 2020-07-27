В Роскачестве рассказали, где и как лучше хранить хлеб

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27 июля 2020, 09:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Хлеб. Фото: pixabay.com

В Роскачестве поделились, где лучше хранить хлеб. Специалисты рекомендуют помещать его в бумагу или под полотенце, чтобы избежать возникновения плесени.

Эксперты уверены: лучше хлеб хранить в темном и сухом месте, а хлебницу лучше не ставить на окне или у плиты. Предпочтительнее, чтобы изделие не находилось в полимерной упаковке на солнце – из-за этого образовывается конденсат.

Нарезанный и упакованный хлеб больше подвержен плесневению, так как при нарезке увеличивается площадь доступных для вредных бактерий поверхностей.

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