В Роскачестве рассказали, где и как лучше хранить хлеб
27 июля 2020, 09:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Роскачестве поделились, где лучше хранить хлеб. Специалисты рекомендуют помещать его в бумагу или под полотенце, чтобы избежать возникновения плесени.
Эксперты уверены: лучше хлеб хранить в темном и сухом месте, а хлебницу лучше не ставить на окне или у плиты. Предпочтительнее, чтобы изделие не находилось в полимерной упаковке на солнце – из-за этого образовывается конденсат.
Нарезанный и упакованный хлеб больше подвержен плесневению, так как при нарезке увеличивается площадь доступных для вредных бактерий поверхностей.
Ранее сообщалось: диетолог заявил, что ожирение «не лечится» диетами.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.