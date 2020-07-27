Диетолог заявил, что ожирение «не лечится» диетами

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27 июля 2020, 08:34 [ «Аргументы Недели» ]

измерение талии, pixabay.com

Врач-диетолог Алексей Ковальков в понедельник напомнил, что ожирение – это заболевание, которое следует лечить при помощи специальных медикаментов, а не посредством диет и прочих ограничений.

Ковальков уточнил, что диетическое питание позволяет снижать вес исключительно здоровым людям, а тем, у кого имеются признаки ожирения, поможет только врач.

В беседе с Радио Sputnik диетолог отметил, что первопричиной чрезмерного лишнего веса являются гормональные нарушения, а не вредная пища. Ожирение может развиться не только из-за дисбаланса гормонов, но также в связи с наследственной предрасположенностью к набору веса или влиянием первых годов жизни.