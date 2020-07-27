Синоптики объяснили, почему опасно загорать в России ближайшие три дня

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27 июля 2020, 09:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: девушка в море, pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал российские регионы, где «опасно» загорать ближайшие три дня. Эксперт рекомендует проводить на солнце, как можно меньше времени.

«В ближайшие дни в Орловской, Брянской, Курской, Воронежской областях индекс ультрафиолетового излучения будет доходить до семи единиц. В южных регионах, в районе Сочи, Адыгеи, на юге Краснодарского и Ставропольского краев этот индекс будет достигать восьми-девяти единиц», - пояснил он, отметив, что в таких условиях можно «очень быстро» получить ожоги и солнечный удар.

Вильфанд добавил, что опасное солнечно изучение прогнозируется также в Приморском крае, Владивостоке и в Забайкалье - в первые два дня недели семь единиц.

Отмечается, что при индексе, равном или превышающем 3, необходимо применять защитные средства от солнца.