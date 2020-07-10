Можно ли беременным загорать, и как это правильно делать

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10 июля 2020, 08:44 [ «Аргументы Недели» ]

Пляж. Фото: pixabay.com

Беременным женщинам полезно находиться на солнце, но важно помнить о некоторых ограничениях, когда дело касается принятия солнечных ванн. Правила загара для будущих мам назвала акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.

Врач посоветовала беременным стараться насладиться солнцем в утренние часы, пока его лучи не палящие. «Не надо сильно увлекаться, валяться и лежать, нужны медленные прогулки на солнышке. Обязательно надо защищать кожу от чрезмерного загара, солнечных ожогов. Принимать солнечные ванные можно 30-40 минут, потом надо уходить в тень, через час можно снова можно выйти», - подчеркнула врач. Она отметила, что беременным нужно не забывать об «укрытиях» и в жару пользоваться зонтиками от солнца, платками или шалями. Ерофеева добавила, что, несмотря на пользу солнечных ванн, чрезмерная жара пойдет во вред будущим мамам, передает Радио Sputnik.