Перерывы в работе на чашку кофе и общение с коллегами признаны полезными

Аргументы Недели → Общество 13+

27 июля 2020, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]

документы, чашка кофе, pixabay.com

Эксперт в области корпоративной культуры Ольга Черкашина рассказала, что небольшие перерывы в работе – на 5 или 10 минут – являются полезными и позволяют более эффективно выполнять задачи.

Черкашина отметила, что "перекуры", под которыми понимают не принятие дозы никотина, а беседу с коллегами в неформальной обстановке или перерыв на чашку кофе, стимулируют работу мозга. Это повышает производительность и позволяет лучше адаптироваться в коллективе.

В беседе с Радио Sputnik эксперт по корпоративной культуре, однако, подчеркнула, что существуют сферы деятельности, в которых подобные паузы недопустимы. Это, по словам Ольги Черкашиной, необходимо принять во внимание.