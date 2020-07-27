Перерывы в работе на чашку кофе и общение с коллегами признаны полезными
27 июля 2020, 09:23[ «Аргументы Недели» ]
Эксперт в области корпоративной культуры Ольга Черкашина рассказала, что небольшие перерывы в работе – на 5 или 10 минут – являются полезными и позволяют более эффективно выполнять задачи.
Черкашина отметила, что "перекуры", под которыми понимают не принятие дозы никотина, а беседу с коллегами в неформальной обстановке или перерыв на чашку кофе, стимулируют работу мозга. Это повышает производительность и позволяет лучше адаптироваться в коллективе.
В беседе с Радио Sputnik эксперт по корпоративной культуре, однако, подчеркнула, что существуют сферы деятельности, в которых подобные паузы недопустимы. Это, по словам Ольги Черкашиной, необходимо принять во внимание.
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