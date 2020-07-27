Москвичей предупредили о грозе в понедельник

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27 июля 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

грозовое небо, instagram.com/leoleoleoleoleo70//Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков предупредил москвичей о грозе в понедельник, 27 июля. По словам метеоролога, ухудшения погодных условий следует ожидать во второй половине дня.

До обеда в столице России ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня в Москве пройдет кратковременный дождь, вероятно, будет гроза. Максимальная температура воздуха в столице в первый день недели составит от плюс 24 до плюс 26 градусов.

Ветер в городе будет южным со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление превысит норму.