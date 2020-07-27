Москвичей предупредили о грозе в понедельник

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков предупредил москвичей о грозе в понедельник, 27 июля. По словам метеоролога, ухудшения погодных условий следует ожидать во второй половине дня.
До обеда в столице России ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня в Москве пройдет кратковременный дождь, вероятно, будет гроза. Максимальная температура воздуха в столице в первый день недели составит от плюс 24 до плюс 26 градусов.
Ветер в городе будет южным со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление превысит норму.
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