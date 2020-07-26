Синоптик рассказал о потеплении в Москве на следующей неделе

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26 июля 2020, 15:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Термометр. Фото: pixabay.com

В Росгидромете рассказали, какая погода ждет жителей столичного региона на следующей неделе. Синоптик Анатолий Цыганков пообещал москвичам теплую погоду.

«Сегодня, в воскресенье, у нас прошёл атмосферный фронт, чуть-чуть дождь дал, сейчас уже погода хорошая, и мы попадаем плавно в зону более тёплого воздуха. В прошедшие десять дней температура была немного ниже нормы, на 1—2 °C, теперь потихоньку мы выходим на норму», - заявил он.

Цыганков рассказал, что днем воздух прогреется до +22 - +25 градусов, в центре Москвы столбики термометров могут подняться до +28 градусов. Ночные температуры будут от +12 до +15 градусов. При этом ожидается переменная облачность и кратковременные дожди.