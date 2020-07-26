Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 июля

В воскресенье, 26 июля, в Москве ожидаются кратковременные дожди, грозы и до 25 градусов тепла. Об этом сообщил рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Он отметил, что сегодня ситуацию с погодой будет определять смещающийся с юго-запада теплый атмосферный фронт, который местами вызовет осадки. Также в отдельных районах прогремят грозы.
Леус добавил: начавшееся накануне повышение температурного фона продолжится, показания термометров вернутся в рамки климата. Также, по его словам, в столице в течение суток может выпасть до 5 миллиметров осадков.
Ранее сообщалось: в Кузбассе произошло столкновение двух автобусов, пострадали три человека.
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