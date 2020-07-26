В Кузбассе произошло столкновение двух автобусов, пострадали три человека

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26 июля 2020, 08:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Автобус. Фото: pixabay.com

В Новокузнецком районе на трассе произошло столкновение автобуса и микроавтобуса. Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.

Известно, что в результате ДТП пострадали три человека, все они в состоянии средней степени тяжести доставлены в стационар.

Предварительно установлено, что водитель автобуса выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ГАЗ.

Сейчас по факту инцидента сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось: в штате Юта потерпел крушение одномоторный самолет, трое погибших.