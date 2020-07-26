Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок: «Разруха и бедность, царящие в этих краях, отталкивают»

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26 июля 2020, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]

Александра Бойкова, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская фигуристка Александра Бойкова, завоевавшая в парном катании с Дмитрием Козловским титул чемпионки Европы, резко раскритиковала Крым: "Хотите словить кайф? Съездите в Новый Свет!"

Как отметила фигуристка в соцсети, от Ялты до Нового Света примерно 100 км, вроде бы недалеко, но поездка заняла 4,5 часа из-за плохих дорог. При этом вокруг "никакой инфраструктуры, и местным жителям, а тем более туристам там просто нечем заняться". Она пожалела живущих там: " разруха и бедность, царящие в этих краях, просто отталкивают и вызывают сожаление". Бойкова понимает, что во многих российских регионах похожая ситуация, "но если Крым считается одним из лучших курортов России, то, пожалуйста, приведите его в порядок".

Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк, комментируя возобновление авиасообщения с Турцией, сообщил, что российские путешественники уже спланировали отдых на крымских курортах до конца сентября.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @aleksandraboikova 25 Июл 2020 в 11:56 PDT