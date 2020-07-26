В Подмосковье за сутки выявили 144 случая заражения COVID-19

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26 июля 2020, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]

лаборатория, Marijan Murat/dpa

За прошедшие сутки в Московской области выявили 144 случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В общей сложности на территории Подмосковья зарегистрировали с начала пандемии 62 753 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Вирус унес жизни 1 094 пациентов. Выздоровели и выписались из больниц 45 252 человека.

Уточняется, что в подмосковных медицинских организациях в настоящий момент наблюдаются и проходят лечение пациенты из столицы и других регионов Российской Федерации, а также из-за границы