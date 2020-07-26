В Подмосковье выявили наименьший прирост случаев заражения COVID-19 за сутки

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26 июля 2020, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]

анализы, Vladimir Prycek/CTK

Утром в воскресенье, 26 июля, в оперативном штабе сообщили, что на территории Московской области зафиксирован наименьший прирост случаев заражения коронавирусом нового типа за прошедшие сутки.

Уточняется, что прироста случаев заболевания за 24 часа нет в Ненецком и Чукотском АО, в Подмосковье данный показатель составил 0,2%, а в Москве, Калужской, Смоленской, Липецкой областях, Кабардино-Балкарской Республике и Забайкальском крае – 0,3%.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в России зарегистрировали 5 765 случаев заражения коронавирусом нового типа.