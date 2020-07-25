В Москве задержаны участники несогласованных акций

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25 июля 2020, 18:20 [ «Аргументы Недели» ]

задержание, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Полицейские в Москве начали задерживать людей, пришедших на несанкционированные акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств в 2000-х.

На данный момент задержали около 40 человек. Несогласованные акции проходили на Пушкинской площади и напротив мэрии.

Возле памятника Юрию Долгорукому в Москве полицейские задержали не менее 26 человек, которые пришли к Генпрокуратуре. Люди хотели подать заявления с требованием изучить ситуацию в Хабаровске, пересмотреть дела политзаключенных, а также проверить ограничения на проведение митингов.

Сергея Фургала, которого задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, обвиняют в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сейчас он по решению суда содержится в СИЗО "Лефортово".

Жители Хабаровска, Владивостока и Южно-Сахалинска сегодня вновь вышли на акции в поддержку арестованного Фургала.