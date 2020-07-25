Патриарх Кирилл благословил настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию на продажу автомобиля Mercedes

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25 июля 2020, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]

фото: diak-kuraev.livejournal.com

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил настоятельницу Покровского монастыря Москвы игуменью Феофанию (Мискину) на продажу имеющегося у нее автомобиля Mercedes Benz S-класса, стоимость которого около 10 миллионов рублей.

Сообщения в сети о Mercedes игуменьи Феофании получили широкий общественный резонанс.

Диакон Андрей Кураев рассказал, как в церкви не помогли ребенку священника и написал в соцсети: «Катайся, матушка, катайся. В ад надо ехать с комфортом».

Официальный представитель Русской церкви Владимир Легойда написал сегодня в своем Телеграм-канале, что Патриарх Кирилл напомнил о благословении всем священнослужителям и монашествующим не пользоваться автомобилями, которые принято относить к роскошным, а необходимые для работы транспортные средства оформлять на обители, и пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели.

Легойда подчеркнул, что об этом говорилось неоднократно, в 2012 и в 2017 годах.

По данным «Открытых медиа», управляющая гостиницами РПЦ игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, владеет автомобилем Mercedes-Benz S-класса стоимостью 9,5 млн рублей и квартирой в центре Москвы, возглавляет Покровский женский монастырь на Таганской, где находятся мощи святой Матроны Московской, и управляет православной гимназией в Троице-Лыкове.