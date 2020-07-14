Диакон Андрей Кураев считает, что игуменья Феофания попадет в «ад с комфортом»

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14 июля 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЖЖ

фото: diak-kuraev.livejournal.com

Диакон Андрей Кураев считает, что игуменья Феофания - настоятельница Покровского женского монастыря в Москве - попадет в «ад с комфортом». Узнав, что настоятельница храма, в котором хранятся мощи Матронушки Московской, ездит на новом автомобиле Mercedes-Benz S-класса, Кураев рассказал, что у священника обители умер маленький сын и написал пост.

«Игуменья Феофания, столь любящая мерседесы, не совсем посторонний человек в смерти крохотного Кости.

Это был новорожденный сынишка священника, служившего у Феофании. Он просил у нее денег на операцию. Но получил отказ», - рассказал он на своей странице в соцсети. «Катайся, матушка, катайся. В ад надо ехать с комфортом», - заключил протодиакон.

Игуменья Феофания (Ольга Мискина), управляющая гостиницами РПЦ, владеет «Мерседесом» за 9,5 млн рублей, сообщили «Открытые медиа» со ссылкой на регистрационные данные.

Феофания 25 лет возглавляет Покровский женский монастырь, где находятся мощи Матроны Московской. Кроме того, она управляет православной гимназией в Троице-Лыкове.

Как пишет издание, в 2015 году игуменья стала руководить пятизвездочной гостиницей «Покровская». Отель был построен по программе гостиниц для паломников. С 2018 года Феофания руководит четырехзвездочной гостиницей «Даниловская», находящейся рядом с подворьем патриарха.

С тех пор как Феофания стала настоятельницей монастыря, у нее было как минимум четыре «Мерседеса», сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на регистрационные данные.