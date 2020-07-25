Роспотребнадзор: в двух детских лагерях Кузбасса выявили вспышку COVID-19
25 июля 2020, 12:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Вспышка новой коронавирусной инфекции зафиксирована в детском лагере «Лесная сказка», расположенном в Новокузнецке Кемеровской области. Об этом в субботу, 25 июля, сообщили в управлении регионального Роспотребнадзора.
«… у шести человек выявили COVID. Все – сотрудники, пока ни одного ребёнка, в контакте было 299 человек, лагерь также закрыли. Все контактные под наблюдением, провели обработку территории», - уточнили в ведомстве.
Собеседник отметил, что двое детей и четверо взрослых, зараженные коронавирусом, зафиксированы в детском оздоровительно-образовательном центре «Сибирская сказка» в Новокузнецком районе. Всех отдыхающих детей вывезли из лагеря до 27 июля для прохождения двухнедельной изоляции. Кроме того, в круг контактных с заболевшими попали 204 человека.
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