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Роспотребнадзор: в двух детских лагерях Кузбасса выявили вспышку COVID-19

, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Роспотребнадзор: в двух детских лагерях Кузбасса выявили вспышку COVID-19
фото:дети, pixabay.com

Вспышка новой коронавирусной инфекции зафиксирована в детском лагере «Лесная сказка», расположенном в Новокузнецке Кемеровской области. Об этом в субботу, 25 июля, сообщили в управлении регионального Роспотребнадзора.

«… у шести человек выявили COVID. Все – сотрудники, пока ни одного ребёнка, в контакте было 299 человек, лагерь также закрыли. Все контактные под наблюдением, провели обработку территории», - уточнили в ведомстве.

Собеседник отметил, что двое детей и четверо взрослых, зараженные коронавирусом, зафиксированы в детском оздоровительно-образовательном центре «Сибирская сказка» в Новокузнецком районе. Всех отдыхающих детей вывезли из лагеря до 27 июля для прохождения двухнедельной изоляции. Кроме того, в круг контактных с заболевшими попали 204 человека.

БА
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