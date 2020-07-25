В Крыму зафиксирован рост случаев коронавируса

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с начала пандемии в регионе зарегистрировано 1077 случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом стало известно в субботу, 25 июля.
«Зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции, восемь из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 11 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, два – завозные из-за рубежа», - пояснил он.
Аксенов отметил, что за последние сутки было обследовано 1 920 человек. Он добавил, что за весь период в Крыму выздоровели 820 человек, в том числе 26 за минувшие сутки.
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