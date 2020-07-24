Туристов предупреждают о мошенниках, продающих фейковые билеты в Крым

Председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при министерстве транспорта РФ Илья Зотов предупредил о появлении мошенников, которые продают фейковые билеты в Крым.
Зотов уточнил, что некоторые люди приобретают билеты на поезд или самолет на сайтах, которые находятся вне правового поля. При оплате на портале возникает ошибка, извещающая о том, что платеж не прошел. Впоследствии, однако, средства списываются с карты.
Туристов призывают приобретать билеты исключительно на официальных сайтах. Уточняется также, что ведется работа по блокировке мошеннических порталов.
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