Туристов предупреждают о мошенниках, продающих фейковые билеты в Крым

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24 июля 2020, 12:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

деньги в кошельке, pixabay.com

Председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при министерстве транспорта РФ Илья Зотов предупредил о появлении мошенников, которые продают фейковые билеты в Крым.

Зотов уточнил, что некоторые люди приобретают билеты на поезд или самолет на сайтах, которые находятся вне правового поля. При оплате на портале возникает ошибка, извещающая о том, что платеж не прошел. Впоследствии, однако, средства списываются с карты.

Туристов призывают приобретать билеты исключительно на официальных сайтах. Уточняется также, что ведется работа по блокировке мошеннических порталов.