Аксенов: Крым принял первый миллион отдыхающих в 2020 году

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24 июля 2020, 09:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВКонтакте

Ялта, Anton Gyngazov/Russian Look

В пятницу, 24 июля, стало известно, что Крым принял первый миллион отдыхающих в этом году. Глава республики Сергей Аксенов заметил, что объем туристического потока является беспрецедентным.

Крым с 1 июля начал принимать туристов из других регионов Российской Федерации, а внутренний туризм для крымчан стартовал 15 июня.

Аксенов уточнил, что более трети отдыхающих (32,1%) прибыли на отдых самолетами, 4,8% – по железной дороге, 63,1% - автотранспортом при помощи Крымского моста. Отмечается, что во многих 4-5-звездочных гостиницах полуострова проданы все номера на июль-август включительно.