Аксенов: Крым принял первый миллион отдыхающих в 2020 году
24 июля 2020, 09:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: ВКонтакте
В пятницу, 24 июля, стало известно, что Крым принял первый миллион отдыхающих в этом году. Глава республики Сергей Аксенов заметил, что объем туристического потока является беспрецедентным.
Крым с 1 июля начал принимать туристов из других регионов Российской Федерации, а внутренний туризм для крымчан стартовал 15 июня.
Аксенов уточнил, что более трети отдыхающих (32,1%) прибыли на отдых самолетами, 4,8% – по железной дороге, 63,1% - автотранспортом при помощи Крымского моста. Отмечается, что во многих 4-5-звездочных гостиницах полуострова проданы все номера на июль-август включительно.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.