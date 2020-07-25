Двое выпускников и учительница госпитализированы из Парка Горького во время выпускного

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25 июля 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]

Скорая помощь, фото: pixabay.com

Двое вчерашних школьников, девушка и юноша, и учительница госпитализированы из Парка имени Горького в Москве во время выпускного вечера. Выпускной в Москве проходил в ЦПКиО им. Горького в пятницу, 24 июля.

По оценке медиков и представителей правоохранительных органов, в целом обстановка во время празднования выпускного была спокойной.

Медикам поступило несколько обращений за помощью, в основном связанных с употреблением алкоголя. 17-летнюю девушку пришлось госпитализировать. Также доставлен в больницу 18-летний юноша, который травмировал ногу. У парня - перелом голени.

Из парка Горького была госпитализирована, по предварительной информации, учительница. У 56-летней женщины случился гипертонический криз.

Ранее сообщалось о госпитализации актрисы Елены Кондулайнен с подозрением на инсульт.