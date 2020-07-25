Синоптики обещают «погожий летний денёк» в Москве

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25 июля 2020, 10:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: лето в Москве, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы в субботу, 25 июля. По его словам, сегодня в регионе будет переменная облачность, без осадков.

«… инициатива в атмосфере столичного региона перейдет к антициклону, благодаря чему москвичей ждет погожий летний денек, что позволит воздуху лучше прогреться до комфортных значений, соответствующих климатической норме июля», - пояснил он.

Тишковец отметил, что в Москве температура поднимется до 22-24, в Подмосковье до 20-25. Он добавил, что ожидается ветер южной четверти, от 2 до 7 м/с, атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в Московский регион вернется теплая погода.