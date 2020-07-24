В Совфеде приняли заявление в связи с дискриминацией русскоязычных граждан Украины

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24 июля 2020, 21:28 [ «Аргументы Недели» ]

Константин Косачев. Фото: сайт СФ

В тексте заявления Совета Федерации говорится, что протесты против украинского закона «Об образовании» помимо России были заявлены властями Болгарии, Венгрии, Греции, Молдавии, Польши и Румынии.

Председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев считает, что ситуация на Украине стремительно деградирует, одной из крайне тревожных и негативных тенденций является последовательная дискриминация русскоязычного населения.

«Это проявляется в самых разных областях, наиболее одиозной является сфера образования», – подчеркнул сенатор.

Заявление Совета Федерации в связи с дискриминацией русскоязычных граждан Украины будет направлено президенту РФ, в правительство ООН, ОБСЕ, парламенты государств – членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также Парламентскую ассамблею Совета Европы и Европейский парламент.