В Совфеде приняли заявление в связи с дискриминацией русскоязычных граждан Украины
24 июля 2020, 21:28[ «Аргументы Недели» ]
В тексте заявления Совета Федерации говорится, что протесты против украинского закона «Об образовании» помимо России были заявлены властями Болгарии, Венгрии, Греции, Молдавии, Польши и Румынии.
Председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев считает, что ситуация на Украине стремительно деградирует, одной из крайне тревожных и негативных тенденций является последовательная дискриминация русскоязычного населения.
«Это проявляется в самых разных областях, наиболее одиозной является сфера образования», – подчеркнул сенатор.
Заявление Совета Федерации в связи с дискриминацией русскоязычных граждан Украины будет направлено президенту РФ, в правительство ООН, ОБСЕ, парламенты государств – членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также Парламентскую ассамблею Совета Европы и Европейский парламент.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.