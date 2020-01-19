МИД РФ: Русский язык на Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации

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19 января 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Внешнеполитическое ведомство России отреагировало на принятие Верховной Рады Украины закона «Об общем среднем образовании».

В кулуарах украинские власти говорят только на русском языке

«С сожалением констатируем, что, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы «обеспечить необходимый баланс» в языковой сфере и обещания киевских властей их исполнить, на деле ничего не изменилось – русский язык на Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации», – говорится в заявлении департамента МИД РФ.

В ведомстве также отметили, что если для детей украиноязычных граждан и представителей коренных народов, к которым на Украине относят крымских татар, караимов и крымчаков, после вступления принятого документа сохраняется возможность получать образование на родном языке с 1 по 11 (12) класс, то меньшинства, говорящие на языках стран Евросоюза, будут обучаться на родном языке до 5 класса с постепенным увеличением времени преподавания на украинском языке – с 20% до 60% к 9 классу.

Русскоговорящие дети будут иметь право учиться на родном языке до 5 класса, а затем не менее 80% обучения должно осуществляться на государственном языке. В департаменте подчеркнули, что под эти меры попадает не только русский язык, но также, например, белорусский и идиш.

«Вопреки заключению Венецианской комиссии при подготовке закона украинскими властями не были проведены консультации с представителями национальностей, проживающих на Украине», – говорится в заявлении.

Таким образом, официальный Киев продолжает идти по пути насильственной украинизации, ассимиляции неукраиноязычного населения в нарушение Конституции страны и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств.

МИД РФ призвало международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей.