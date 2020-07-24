Хабаровчанка рассказала, как Дегтярев помог ей вернуть дочь

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24 июля 2020, 19:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: девочка с мамой, pixels.com

Жительница Хабаровского края Олеся Смирнова поделилась историей о том, как врио губернатора Михаил Дегтярев помог вернуть ей дочь, которую отец без ее согласия вывез в Соединенные Штаты. Об этом также упомянул сам политик на пресс-конференции.

«Это было год назад. Мой бывший муж взял ребёнка на прогулку и перестал выходить на связь. Полгода я не слышала и не видела свою дочку. На тот момент огромное количество людей откликнулись на мою просьбу о помощи, делали всё возможное, чтобы найти ребёнка … Михаил Владимирович тоже был среди неравнодушных людей, он помог решить проблему на международном уровне», - вспоминает она в беседе с RT.

Олеся отметила, что написала ему в Instagram, а потом отправила запрос на сброшенную им рабочую почту. По ее словам, после этого история сдвинулась с места, было возбуждено уголовное дело. Кроме того, Дегтярев буквально за считанные часы помог внести ребенка в розыскную базу Интерпола, поскольку без этого девочку могли оставить с отцом: «Экстренным решением суда дочь была передана мне до основного судебного заседания. Неизвестно, какой бы ход был у всей этой истории в обратном случае».

Девушка добавила, что лично познакомилась с Дегтяревым в Москве, когда приехала поблагодарить. Тогда он занимал пост главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.

Ранее Дегтярев ответил на призывы хабаровчан «идти в баню».