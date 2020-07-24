Частным клиникам могут разрешить использовать средства ОМС

В Госдуме обсудили законопроект, который позволит частным клиникам использовать средства ОМС.
Это решение позволит расширить возможности граждан получать качественные медицинские услуги и позволит работающим по ОМС частным клиникам направлять полученные от государства средства на развитие.
«В словосочетании «частная медицина» главное слово – это «медицина», поскольку основная задача – эффективно обеспечить доступную и качественную медицинскую помощь любому гражданину, любыми механизмами и при строгом контроле качества», – заявил глава профильного думского комитета Дмитрий Морозов.
По словам парламентария, размещение госзаказа в сфере здравоохранения должно быть эффективным, этот вопрос должен решаться гибко как на федеральном уровне, так и на уровне регионов. Он также напомнил, что многие частные медицинские организации активно подключились к борьбе с коронавирусной инфекцией.