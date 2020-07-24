Частным клиникам могут разрешить использовать средства ОМС

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24 июля 2020, 19:15 [ «Аргументы Недели» ]

Комитет по охране здоровья в ГД. Фото: сайт ГД

В Госдуме обсудили законопроект, который позволит частным клиникам использовать средства ОМС.

Это решение позволит расширить возможности граждан получать качественные медицинские услуги и позволит работающим по ОМС частным клиникам направлять полученные от государства средства на развитие.

«В словосочетании «частная медицина» главное слово – это «медицина», поскольку основная задача – эффективно обеспечить доступную и качественную медицинскую помощь любому гражданину, любыми механизмами и при строгом контроле качества», – заявил глава профильного думского комитета Дмитрий Морозов.

По словам парламентария, размещение госзаказа в сфере здравоохранения должно быть эффективным, этот вопрос должен решаться гибко как на федеральном уровне, так и на уровне регионов. Он также напомнил, что многие частные медицинские организации активно подключились к борьбе с коронавирусной инфекцией.