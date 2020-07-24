Роспотребнадзор исключил спектакли с хоровыми и массовыми сценами

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24 июля 2020, 17:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Симфонический оркестр. Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы театров.

Зрителей пустят на концерт или театральный спектакль только при наличии защитной маски, а продажа продуктов питания во время представлений будет запрещена.

Особые правила распространяются на исполнителей. В частности, исключаются спектакли с хоровыми и массовыми сценами, музыканты, играющие на духовых инструментах, должны на репетициях соблюдать дистанцию не менее двух метров. Расположение артистов во время выступления останется традиционным, но перед духовыми инструментами будут установлены защитные экраны.

Сообщается, что «исполнители на духовых инструментах также не смогут очищать их путем продувки». По новым правилам, протирать инструменты необходимо одноразовыми полотенцами, а стойки, пульты, защитные экраны и другие рабочие поверхности - дезинфицировать после репетиции или концерта.

Ранее Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов.