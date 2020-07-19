Новые правила для кафе и ресторанов разработаны Роспотребнадзором

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19 июля 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

кафе, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Роспотребнадзор разработал новые правила для работы кафе и ресторанов, которые заменят старые правила двадцатилетней давности. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предусматривает возможность клиента до прихода в заведение заказать еду онлайн и не оставлять чаевые. Кафе и рестораны не смогут без согласия гостя включать в чек расходы, которые не относятся к стоимости самих блюд, в том числе чаевые, комиссии и доплаты. Если такие расходы были оплачены, клиент может потребовать вернуть уплаченную сумму.

Предыдущие подзаконные акты, утверждённые в августе 1997 года, перестанут действовать с 1 января 2021 года.

Новые правила с профессионалами не обсуждали, отметил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Он считает, что они повторяют положения действующего законодательства, в частности, закон о правах потребителей. Посетители общепита и сейчас не обязаны оставлять чаевые, напомнил Бухаров. При этом дополнительные правила, по его мнению, лишь создают основания для внеплановых проверок проверяющими органами и наказания предприятий общепита.