В ЦБ направили предложение о введении отдельного налогового вычета для россиян

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24 июля 2020, 16:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: iz.ru

Деньги. Фото: pixabay.com

В России предлагают ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тысяч рублей, которым смогут воспользоваться граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию.

Сообщается, что если предложение будет одобрено, то они получат право ежегодно возвращать до 52 тысяч рублей со своих добровольных взносов.

Авторами предложения по стимулированию рынка негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) выступили две саморегулируемые пенсионные организации, направившее соответствующее письмо в ЦБ.

В Центробанке считают, что при обсуждении этой инициативы нужно оценить потенциальный эффект от ее реализации, поскольку, с одной стороны, нововведение позитивно скажется на сфере НПО, с другой – может помешать проблема с реальными доходами населения и выпадающими доходами бюджета.

Между тем, ряд экспертов полагает, что граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул.