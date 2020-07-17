Эксперт рассказал о малоизвестном способе получить налоговый вычет

Аргументы Недели → Экономика 13+

17 июля 2020, 10:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Юга.ру

Деньги. Фото: pixabay.com

Эксперты рассказали, что существует малоизвестный способ получить налоговый вычет. Вернуть часть затраченных средств могут россияне, платящие НДФЛ и вносящие деньги на формирование негосударственной пенсии.

Отмечается, что государство может вернуть часть денег тем россиянам, которые откладывают деньги на пенсию в НПФ. Эксперты отмечают, что с каждым годом все больше граждан пользуются возможностью получить налоговый вычет. «Объем возвращенных населению денег по пенсионному направлению вырос с 0,5 миллиарда рублей в 2016 году до 1,1 миллиарда в 2018-м», - рассказал аналитик Евгений Биезбардис.