Всё больше россиян обращаются за пенсией позже положенного срока
14 июля 2020, 22:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: NEWS.ru
Согласно данным Пенсионного фонда России, все больше россиян обращаются за пенсией позже положенного срока. В соответствии с федеральным законом от 28.12.2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», граждане, достигшие пенсионного возраста, имеют право добровольно отказаться от пенсии на срок до десяти лет.
Добровольный отказ от пенсии даёт возможность увеличить её размер в последующие годы на определённый коэффициент. Причём увеличится как фиксированная выплата, так и страховая часть. В 2016 году было подано 18,1 тыс. соответствующих заявлений, в 2017 году — 25,4 тыс. (+40,3%), в 2018 году — 30,5 тыс. (+20,1%), в 2019 году — 32,2 тыс. (+5,6%).
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