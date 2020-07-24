С 24 июля изменился порядок приема в гражданство РФ
24 июля 2020, 15:10[ «Аргументы Недели» ]
24 июля вступил в силу закон, который облегчает для иностранцев или лиц без гражданства получение гражданства Российской Федерации.
Отныне иностранцы или лица без гражданства могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке, если состоят не менее трех лет в браке с гражданином России, проживающим на территории РФ, получили после 1 июля 2002 года профобразование по аккредитованным программам на территории РФ и работают в России не менее года до дня обращения, а также имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство РФ и живущего в РФ.
Кроме этого, в упрощенном порядке российское гражданство могут получить лица, являющиеся гражданами Беларуси, Казахстана, Молдовы или Украины, говорится в пояснительной записке.
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