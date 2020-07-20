Беженцы смогут сохранять свой статус при получении вида на жительство в России

Аргументы Недели → Общество 13+

20 июля 2020, 15:06 [ «Аргументы Недели» ]

Здание Госдумы. Фото: сайт Госдума РФ

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который позволит сохранить статус беженца лицам, получившим вид на жительство в РФ.

Закон исключает получение разрешения на постоянное проживание на территории РФ из перечня оснований для утраты статуса беженца и временного убежища. Как отмечается в пояснительных материалах, сейчас «лицо, получившее вид на жительство, утрачивает гарантии на запрет возвращения против его воли на территорию государства своей гражданской принадлежности». При этом человек может быть депортирован даже в том случае, если сохранились причины и основания, в связи с которыми ему ранее был предоставлен статус беженца.

Депутаты также предлагают закрепить в законе «О беженцах», что свидетельство о предоставлении временного убежища в РФ является документом, удостоверяющим личность беженца. Закон также уточняет, что лицо, признанное беженцем на территории РФ и получившее соответствующее удостоверение, а также члены его семьи должны встать на учет по месту пребывания.