В ООН узнали о том, что в России не заботятся о беженцах

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8 июля 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Фото: соцсети

С 29 июня по 24 июля проводится 29-я сессия Комитета ООН по правам человека. Комитет «Гражданское содействие» (КГС) представил доклад о ситуации с правами беженцев и мигрантов в России. Правозащитники пожаловались на практику высылки из РФ тех людей, которым в их стране может грозит опасность.

Авторы доклада считают, что Россия не выполняет обязательства, принятые на себя при подписании Конвенции о защите беженцев от 1951 года. Кроме того, по их мнению, процедура предоставления убежища в нашей стране искусственно затруднена.

КГС считает, что институт убежища в РФ работает или на коррупционной основе, или по команде сверху. Правозащитники обращают внимание на «сотни тысяч украинцев, получивших убежище в 2014–2015 годах, потому что руководство страны, исходя из политических соображений, решило их принять».

По словам экспертов КГС, при рассмотрении дел о высылке беженцев, они подвергаются риску принудительного возвращения на родину «без эффективной и тщательной проверки» со стороны судов:

«При любой передаче беженцев судьи должны провести полную оценку риска нарушения прав человека, принимая во внимание обстоятельства каждого отдельного случая».

Это, по словам авторов доклада, в России не выполняется.

«Одним из самых громких является дело бывшего охранника президента западноафриканского государства. Этому человеку грозила смертная казнь за помощь оппозиции, но он был депортирован из России в июле 2019 года», – отмечается в докладе.

Таким образом, гарантии невысылки, предусмотренные российским законодательством, не в полной мере соответствуют требованиям ст. 32 и 33 конвенции 1951 года. Хотя есть и постановление пленума Верховного суда РФ, согласно которому судьи обязаны «должным образом оценивать риск применения пыток или иного жестокого обращения» в ходе слушаний по экстрадиции.

Остается нерешенным вопрос с принятием отдельного закона «О предоставлении убежища». Ранее предлагалось заменить им ныне действующий и уже устаревший закон «О беженцах».

«Немаловажно отметить, что власти умалчивают о долгой истории работы над этим законопроектом, которая, похоже, никогда не будет завершена. Проект был написан весной 2014 года, выносился на общественное обсуждение и успешно прошел независимую антикоррупционную экспертизу. То есть к лету 2014-го документ, по сути, был готов к внесению в парламент. Однако органы власти постоянно откладывают даже этот первый шаг», – отмечают в КГС.