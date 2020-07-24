«Редкое сближение интересов»: США и Россия имеют редкую возможность поработать вместе над мирным соглашением

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24 июля 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: The Washington Post

Фото: ria.ru

Вот интересная мелочь для наблюдателей за дипломатическими отношениями: Россия и Соединенные Штаты, обычно ожесточенные антагонисты, являются сопредседателями группы, которая стремится заключить мирное соглашение между двумя странами, вовлеченными в не столь тривиальную войну.

Это малоизвестное развитие событий связано с давно замороженным противостоянием между Арменией и Азербайджаном, враждой, уходящей корнями в этнические и территориальные споры, которая в этом месяце превратилась в горячую войну с артиллерийскими залпами через границу. Это привело к редкому сближению интересов между Россией и Соединенными Штатами, двумя сопредседателями Минской группы, которая добивается урегулирования конфликта.

Что еще больше осложняет эту дипломатию, так это то, что она включает Турцию, региональную державу, которая стала головной болью как для Москвы, так и для Вашингтона. Турция угрожала вмешаться в армяно-азербайджанский конфликт и в придачу угрожала армянской эмигрантской общине в Ливане. Для армян это несет в себе леденящие душу отголоски геноцида 1915 года под османским владычеством, который Турция никогда не признавала.

Российские и американские дипломаты схоже отреагировали на вспышку стрельбы близ Тавуша на армяно-азербайджанской границе 12 июля. В ходе боев в течение следующих нескольких дней, по данным Минской группы, были убиты 16 азербайджанцев, в том числе генерал, и четверо армян. Госсекретарь Майк Помпео призвал к переговорам через руководство Минской группы, предположительно при содействии России, в подготовленном выступлении перед журналистами 15 июля. «Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавним смертоносным насилием вдоль армяно-азербайджанской международной границы, – сказал Помпео. – Мы настоятельно призываем стороны немедленно деэскалировать ситуацию и восстановить конструктивный диалог и прекратить огонь, чтобы возобновить предметные переговоры с Минской группой в качестве сопредседателей».

МИД России выступил с аналогичным заявлением 13 июля, выразив «серьезную озабоченность по поводу эскалации боевых действий, призвав к прекращению огня и предложив помочь разрядить напряженность. 15 июля руководство Минской группы — включая Францию, третьего сопредседателя, призвало к «предметным переговорам».

На протяжении последней недели на границе царило шаткое необъявленное перемирие, и периодически поступали сообщения о стычках и столкновениях. Но это хрупкое и, вероятно, неустойчивое затишье, и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на этой неделе призвал «проявлять максимальную сдержанность», чтобы избежать еще одной вспышки.

У Соединенных Штатов есть громоздкий набор противоречивых целей в регионе, а это означает, что любое дипломатическое вмешательство будет хитрым выстрелом из трех пушек. Во-первых, отношения США с Россией упали почти до уровня холодной войны. Президент Трамп с 2016 года говорит, что хотел бы улучшить отношения. Но любой прямой призыв сейчас был бы спорным, и Трамп вряд ли попытается это сделать, если политическая цена будет слишком высока. Но маршрут Минской группы может быть политически приемлемым отрезком.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган вновь претендует на роль лидера в мусульманском мире, проецируя турецкую военную мощь непосредственно через интервенции в Сирию, Ирак и Ливию. Его неоосманская стратегия, как ее часто описывают, также очевидна в символических действиях, таких как его призыв превратить музей Святой Софии, реликвию византийского христианства, в мечеть и в турецкой агитации против Армении. Эрдоган также агрессивно отстаивал права Турции на бурение нефтяных скважин в Эгейском море, чем вызвал гнев Греции.

Эрдоган также «флиртовал» с президентом России Владимиром Путиным. Глава Турции бросил вызов Вашингтону, купив в прошлом году российскую систему противовоздушной обороны С-400; администрация Трампа ответила отказом от сделки с передовыми истребителями F-35. Эрдогану, возможно, и нравилось бросать вызов Соединенным Штатам, но его генералы хотели получить F-35. В то же время Турция устраивает России «истерики» в Сирии и Ливии, где ее доверенные лица воюют против доверенных лиц Москвы.

Как Соединенные Штаты могут избежать еще большего ухудшения этой запутанной ситуации? Как бы заманчиво это ни было – поощрять рост российско-турецкой вражды – лучшей идеей было бы дипломатическое взаимодействие в рамках сопредседательства Минской группы. Это единственная значимая дипломатическая арена, где Москва и Вашингтон все еще активно сотрудничают.

Позволить этой маленькой войне тлеть до тех пор, пока она не станет большой, с опасностью гибели тысяч армян и азербайджанцев, было бы ошибкой. Попытка уладить подобные распри часто оказывается неблагодарной задачей, но в данном случае стоит попробовать.