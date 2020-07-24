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Политолог оценил предложение Дегтярева снизить плату за ЖКХ

, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]

Политолог оценил предложение Дегтярева снизить плату за ЖКХ
Деньги. Фото: pixabay.com

Михаил Дегтярев, только вступив в должность врио губернатора Хабаровского края, тут же предложил снизить плату за ЖКХ для малообеспеченных слоев населения. Политолог Константин Калачев оценил позицию чиновника.

«Спешить с какими-либо популярными предложениями, наверное, нет смысла, потому что это не будет выглядеть достоверно. Ситуация предполагает искренность и честность, глубокое погружение в этот вопрос», - заявил Калачев. По его словам, предложение Дегтярева выглядело бы более достоверно, если бы он для начала потратил немного времени на знакомство с ситуацией в регионе. Политолог заявил, что сейчас подобные предложения больше похожи на «попытку купить симпатии», передает Радио Sputnik.

АБ

Общество

Политолог оценил предложение Дегтярева снизить плату за ЖКХ

Политолог оценил предложение Дегтярева снизить плату за ЖКХ

Михаил Дегтярев, только вступив в должность врио губернатора Хабаровского края, тут же предложил снизить плату за ЖКХ для малообеспеченных слоев населения. Политолог Константин Калачев оценил позицию чиновника.

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