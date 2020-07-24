Политолог оценил предложение Дегтярева снизить плату за ЖКХ
24 июля 2020, 12:28[ «Аргументы Недели» ]
Михаил Дегтярев, только вступив в должность врио губернатора Хабаровского края, тут же предложил снизить плату за ЖКХ для малообеспеченных слоев населения. Политолог Константин Калачев оценил позицию чиновника.
«Спешить с какими-либо популярными предложениями, наверное, нет смысла, потому что это не будет выглядеть достоверно. Ситуация предполагает искренность и честность, глубокое погружение в этот вопрос», - заявил Калачев. По его словам, предложение Дегтярева выглядело бы более достоверно, если бы он для начала потратил немного времени на знакомство с ситуацией в регионе. Политолог заявил, что сейчас подобные предложения больше похожи на «попытку купить симпатии», передает Радио Sputnik.
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