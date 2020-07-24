Губернатор Подмосковья оценил ситуацию с COVID-19 в регионе

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24 июля 2020, 12:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 1

губернатор Московской области Андрей Воробьев, Kremlin Pool/Global Look Press

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утром в пятницу, 24 июля, оценил текущую ситуацию с распространением коронавируса нового типа на территории региона.

По мнению Андрея Воробьева, вирус отступает. Губернатор отметил, что на территории Подмосковья заметно радикальное снижение госпитализаций. Кроме того, из больниц выписывают в два раза больше вылечившихся от COVID-19 граждан.

Ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области заявили, что в общей сложности в регионе сейчас 16,6 тысячи зараженных, более 44 тысяч человек с начала пандемии выписали из медучреждений.