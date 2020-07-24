"Человеку-льву" Олег Зубкову вынесли приговор после 660 судебных заседаний

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24 июля 2020, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

На прошлой неделе Белогорский районный суд в Крыму вынес приговор по нашумевшему делу об укушенной львом Ольге Соломиной в парке львов «Тайган». Урожденному курянину, а ныне крымскому предпринимателю Олегу Зубкову присудили штраф в 400 тысяч и выплату ущерба Соломиной в размере 300 тысяч рублей. Это дело на протяжении двух лет притягивало к себе внимание многих людей не только в России, но и за рубежом. И вот, наконец, после 660 с лишним заседаний приговор был вынесен.



Олега Зубкова многие называют «человек-лев», поскольку он не только находит общий язык с хищными животными, но и водит в гости ко львам двуногих посетителей – за семь лет таковых набралось более семи с половиной тысяч. В степной части Крыма он построил парк «Тайган», где на территории в 23 гектара на полувольном содержании живут несколько львиных прайдов.



Разумеется, прогулка к хищникам – услуга уникальная и в некотором роде весьма рискованная, хотя не менее рискуют и те, кто прыгает с парашютом, плавает с акулами и прочее, прочее, прочее… Тем не менее за семь лет существования услуги была укушена лишь одна посетительница, которая во-первых, была подшофе, а во-вторых, не соблюдала технику безопасности.



"Решением суда первой инстанции я вполне удовлетворен. В первую очередь потому, что это самое наименьшее наказание, которое могла назначить судья. Обвинительный уклон приговора прослеживался с самого начала, об этом свидетельствует в том числе и мой арест прямо в зале заседаний в начале этого года, несмотря на то, что эта мера была и лишней, и, главное, неправомерной. Поэтому если бы судья вынесла оправдательный приговор, я получил бы не только извинения прокурора, но и право на реабилитацию за то, что сидел в тюрьме, хоть и недолго. С юридической точки зрения все это очень сложно. Судья не вынесла даже условного срока, но и для штрафа у нее были очень шаткие основания", - говорит Зубков в интервью "Аргументам недели". Он намерен обжаловать решение в вышестоящих судебных инстанциях.



Зубков изначально жалеет о том, что этот случай произошел. О том, что не предугадал поведение льва Вити, который укусил Ольгу Соломину, недооценил поведение самой туристки. "Если бы Ольга доверилась и поехала в частную клинику, она бы получила высокопрофессиональную медицинскую помощь. Но вместо этого она предпочла выпить целую бутылку армянского коньяка. Конечно, мы бы вылечили ее, компенсировали испорченный отдых. Она бы стала другом «Тайгана», приезжала сюда бесплатно и все было бы нормально. Но она изначально выбрала язык шантажа, сказав, что даже не поднимется с места, пока я не выплачу ей миллион. При всем моем гостеприимстве и радушии я не мог этого сделать, потому что это против моих правил. Да, в результате мне все это обошлось около трех миллионов, то есть гораздо больше того, что Ольга требовала в качестве компенсации, но мне нужна была правда и справедливость. А она стоит очень дорого. Этот путь нужно было пройти".



Подробности читайте в эксклюзивном интервью "Аргументам недели".



