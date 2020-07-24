Количество жертв коронавируса нового типа в Крыму увеличилось до 14

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24 июля 2020, 10:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Минздрав Крыма

анализ крови, Zamir Usmanov/Russian Look

За минувшие сутки на территории Крыма скончался один пациент с диагнозом "коронавирусная инфекция". Общее количество жертв коронавируса нового типа в республике достигло к настоящему моменту 14.

В общей сложности на полуострове выявили 1 056 случаев заболевания коронавирусом. 794 пациента выздоровели и были выписаны из больниц.

Ранее сегодня стало известно, что количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в мире за минувшие сутки увеличилось более чем на 247 тысяч. Общее число заболевших превысило 15 миллионов человек.