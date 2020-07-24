Режим повышенной готовности продлен в Челябинской области

В пятницу, 24 июля, стало известно, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности в регионе до 9 августа из-за распространения коронавируса нового типа.
Уточняется, что для жителей Челябинской области старше 65 лет продолжит действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции.
Напомним, сейчас в регионе ношение масок является обязательным в общественных местах. По-прежнему нельзя проводить публичные, массовые и спортивные мероприятия. По состоянию на утро пятницы в Челябинской области выявили 10 891 случай заражения COVID-19.
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