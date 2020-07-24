Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Режим повышенной готовности продлен в Челябинской области

, 09:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Режим повышенной готовности продлен в Челябинской области
маска, перчатки, pixabay.com

В пятницу, 24 июля, стало известно, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности в регионе до 9 августа из-за распространения коронавируса нового типа.

Уточняется, что для жителей Челябинской области старше 65 лет продолжит действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции.

Напомним, сейчас в регионе ношение масок является обязательным в общественных местах. По-прежнему нельзя проводить публичные, массовые и спортивные мероприятия. По состоянию на утро пятницы в Челябинской области выявили 10 891 случай заражения COVID-19.

ЕТ

В мире

Трамп заявил, что для России из-за пандемии COVID-19 «настали трудные времена»

Трамп заявил, что для России из-за пандемии COVID-19 «настали трудные времена»

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал резонансное заявление. По словам американского лидера, для Российской Федерации "настали трудные времена" из-за коронавируса нового типа.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью