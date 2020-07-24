Эксперты Роскачества научили выбирать мороженое и объяснили его отличия от замороженного десерта

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24 июля 2020, 08:52 [ «Аргументы Недели» ]

Мороженое. Фото: pixabay.com

Специалисты из Роскачества рассказали, что в состав «правильного» мороженого не входят растительные жиры. Их разрешено использовать в продукте с заменителем молочного жира, но в таком случае доля растительных жиров не должна превышать 50%. Если показатель достигает 100%, то это уже не мороженое, а замороженный десерт.

В ведомстве объяснили, что в основу классического мороженого входит молоко, сливки, сухое молоко, сливочное масло, стабилизаторы и вкусовые добавки. При этом молока должно быть не меньше 40%. От содержания жира в готовом продукте зависит его наименование: молочное мороженое содержит не более 7,5% жира, сливочное - от 8% до 11,5%, пломбир – 12% до 20%. «Мороженое с растительными жирами стоит значительно дешевле, так как вместо натуральных сливок в состав добавляются пальмовое масло или иные виды растительных жиров», - отметили эксперты.

При выборе мороженого специалисты рекомендовали не останавливать свой выбор на товаре с мятой и покрытой льдом упаковкой. Плохим признаком является неоднородный цвет мороженого – это означает, что на производстве массу плохо перемешали. «Состав глазури обязательно должен расшифровываться на маркировке либо в общем составе продукта, либо отдельно», - добавили в ведомстве.