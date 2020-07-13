Диетолог объяснила, как выбрать качественное мороженое
13 июля 2020, 18:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: Nation news
Диетолог Александра Ноев рассказала о необходимости обращать внимание на пометку ГОСТ на упаковке мороженого. Эксперт отмечает, чтобы выбрать качественное и вкусное мороженое, необходимо доверять исследованиям. В лабораториях проверяют товары на цвет и вкус, что исключает возможность проникновения на прилавки продукции свредными добавками.
Специалист отметила, что распознать подделку можно по этикетке. Если в мороженом содержится заменитель молочного жира, это должно быть указано в названии. "По ГОСТ в пломбире должен быть исключительно молочный жир", -подчеркнул врач.
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